女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年1月3日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝旅は人を変えるとも言いますが、帰省のために乗った列車で思わぬかたちで、人との関わりができることもあるそう。毒親で悩む女の子が、生き方を変えるきっかけになると思われる道行きに、たまたま隣り合わせたという人の話を聞いてみ