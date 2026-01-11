これはすごい！ アルファードお披露目トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、東京オートサロン2026にて「ALPHARD MODELLISTA CONCEPT」を世界初公開しました。これはモデリスタのデザイン思想「ジオメトリカル・オーガニック」を具現化し、内装に天然素材を採用するなど、ブランドの新たな世界観を提示するモデルだといいますが、どのような特徴があるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが「斬新顔アルファー