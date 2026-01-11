昨年、愛知県から北海道にかけて全国各地で、現役教師7人が生徒を盗撮していたという前代未聞の事件が発覚した。逮捕された被告らは自身をHLT（H変態、Lロリコン、Tティーチャー）というグループ名のもと“戦利品”と呼ぶ、盗撮画像をSNS上で共有していた。そのニュースが大々的に報じられていたにもかかわらず、新たな男が学校内で盗撮したとして逮捕された。市内中学校の吹奏楽部顧問でクラリネットの名