サッカー男子日本代表でドイツ1部リーグ・アイントラハト・フランクフルトの堂安律選手（27）の妻でインフルエンサーの明松美玖さんが2026年1月2日までに、自身のインスタグラムを更新。幸せムードあふれる夫婦ショットを披露した。「関わってくれた全ての人に感謝します」明松さんは、「2025年たくさんの愛に触れた1年でした」といい、堂安選手との仲睦まじい2ショットやウェディングドレスを着用したソロショットなどを投稿。