今日11日は近畿地方の上空に、非常に強い寒気が流れ込む見込みです。寒気の影響で明日12日午前中にかけて、近畿北部は断続的に雪が強まり、平地も含めて大雪となるでしょう。冷たい風が吹き荒れ、日本海では波の高さが6〜7メートルと、大しけになる見込みです。京阪神周辺は晴れ間もありますが、夜にかけてグッと気温が下がり、凍てつく寒さとなるでしょう。今日11日大雪をもたらす非常に強い寒気が流れ込む今日11日は近畿地方の