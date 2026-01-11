11日午前6時20分ごろ、飯田市松尾寺所の天竜川右岸の河川敷で「どんど焼きの火が下草に移った。北側に約20メートル延焼している。」と地域の住民から消防に通報がありました。火は約30分後に消し止められましたが、下草約2500平方メートルが焼けました。けがをした人はいませんでした。警察は、どんど焼きの火が燃え広がったとみて調べを進めています。長野地方気象台によりますと、飯田では11日午前6時に風速7m/sの風