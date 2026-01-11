1985年、アイドル歌手としてデビューした芳本美代子。彼女は80年代に「Auroraの少女」などオリコンTOP10シングルを5作リリースするなど実績を残しつつ、90年代からは女優業にシフトし、『愛の劇場ママまっしぐら！』（TBS系）など数々の昼ドラマで主演を務めた。23年には、大阪芸術大学短期大学部の教授にも就任している。【写真】昨年10月に解禁されたばかりの「芳本美代子」Spotify人気ランキング。「Auroraの少女」は３位…