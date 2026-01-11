2026年2月1日（日）よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで、プリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」がスタートする。プリキュア史上初となる「探偵」のプリキュアが誕生！ ◆プリキュアとは2004年2月1日（日）に放送を開始した「ふたりはプリキュア」から現在放送中の「キミとアイドルプリキュア♪」まで、22作品継続しているオリジナルの長期TVアニメシリーズ。毎年モチーフやテ