阪神の岡田彰布オーナー付顧問が１１日未明、読売テレビで放送された「あすリート」に出演。鳥谷敬氏との新春師弟対談でドラフト３位・岡城の珍質問に回答した。「自分はオシャレに疎いので、どのようにしたらオシャレになるか聞きたいです」とＶＴＲで質問した岡城。これに鳥谷氏は「なんちゅう質問や」と苦笑いしつつ、「野球ってユニホーム着たりとか、ジャージを着たり、いつも同じモノを着ていると切り替えができない。私