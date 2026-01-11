「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）3位PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）4位PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）5位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）6位デジタルカメ