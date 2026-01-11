首都北京を含む中国北部では砂嵐の被害が絶えない。中国の科学者や政府関係者は隣国モンゴルの砂漠が発生源だと考えるようになり、対策に協力している。米誌ニューズウィーク（NW）は「中国が提供する最新技術はモンゴルの遊牧文化の救世主が破壊神か」と記事を掲載。対策の難しさを浮き彫りにした。NWによると、2026年8月には国連の「砂漠化対処条約第17回締約国会議」がモンゴルの首都ウランバートルで開催される。国連によれば