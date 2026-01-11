除染後の水はけが悪い土壌の畑で、自然農法の野菜作りに挑む斉藤泰道さん＝2025年11月、福島県双葉町移住先の福島県双葉町で、肥料や農薬を一切使わない自然農法の野菜を育て始めた。千葉県船橋市出身の斉藤泰道さん（52）。町は東京電力福島第1原発事故で2022年8月まで住民の住めない状況が続き、除染を経た後の土壌は水はけが悪く畑作には不向きだ。「今は作りたいものより環境に合うものを探さないと」。試行錯誤の中でトマト