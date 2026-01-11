【女子旅プレス＝2026/01/11】2025年冬に東京・渋谷PARCOで開催し好評を博した「ホワイトタイガーとブラックタイガーカフェ」が、大阪・心斎橋PARCOおよび愛知・名古屋PARCOにて巡回開催する。これに合わせ、渋谷会場で話題となった「ホワイトタイガーグリーティングイベント」も両会場で実施されることが決定した。【写真】「フォーシーズンズホテル大阪」摩天楼からの景色と上質な食体験が待つラグジュアリー空間でリトリート旅