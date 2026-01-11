今日11日(日)は日本海側を中心に大荒れの天気になるでしょう。特に、北海道から北陸では大雪や猛吹雪に警戒が必要です。四国など西日本で普段は積雪にならない地域でも、雪が積もる所があるでしょう。西日本では昨日10日(土)から気温が急降下し、真冬の寒さが戻りそうです。日本海側は大雨や猛吹雪に警戒連休2日目の今日11日(日)は全国的に風が強く、日本海側は冬の嵐に警戒です。日本付近は次第に冬型の気圧配置が強まる見込みで