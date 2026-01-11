米「ジャムバンド界の先駆者」と呼ばれたロックバンド「グレイトフル・デッド」の創設メンバーでギタリストのボブ・ウィアーさんが亡くなったことが日本時間１１日、分かった。遺族が１０日（日本時間１１日）故人のアカウントのＳＮＳを更新し公表した。７８歳だった。インスタグラムで「深い悲しみと共に、ボビー・ウィアーの逝去をお知らせいたします。彼は愛する人々に囲まれ、ボビーならではの勇気をもってがんと闘い抜い