【メルボルン（オーストラリア）１１日＝吉松忠弘】本戦が１８日に始まるテニスの４大大会今季開幕戦、全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）を前に、３度目の優勝を狙う世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が１１日、報道陣に会場での練習を公開した。昨年末に、長女シャイちゃんから「うつされたみたい」と話していた風邪は回復模様で、しっかりと実戦形式の練習で汗を流した。今季は、２日から始まった男女混