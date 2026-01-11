―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 大股を広げ、色気全開のポーズを決める、あでやかなこの男。しかし、今日の衣装は、ちょっと抑えめなぐらいだ──。今、音楽業界で最も注目株といえるシンガー・ソングライター。本能を剥き出しにした楽曲を作る男の信条とは？◆表現を曲げるなら、音楽なんて辞めるSnow Manに提供した「オレンジkiss」は、2022年年間シングル売り上げ1位を獲得。ほかにも東方神起、Kis-My-Ft2など“男