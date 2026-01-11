ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、トムブラウンみちおのLINE相手に、お見送り芸人しんいちが驚愕する場面があった。【映像】みちおが彼女にLINEした“恥ずかしすぎる内容”（実際の映像）同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せ