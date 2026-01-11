１０日のＴＢＳ「人生最高レストラン」では、ラストで乾杯コーナーで司会加藤浩次が芸歴２６年女優に「フリマアプリで値引き交渉するって聞いたんですけど？」とブチ込み、返答に注目が集まった。６歳でデビューした元天才子役の志田未来（３２）。笑いながら「そうですね、はい」と認めた。徹底的にやるのかと聞かれると「はい、行けるところまで落としていきたいなと思ってます」と答えた。この値段だったらと、妥協しな