¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥­¥å¥¢¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍËÁ°8¡§30¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè23ºîÌÜ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¤¬2·î1Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·ºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¡ÖÃµÄå¡×¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï1999Ç¯¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÃµÄå¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û»Ë¾å½é¡ªÃµÄå¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·¥×¥ê¥­¥å¥¢¤È¤ª¤È¤âÍÅÀº¤Î³Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊª¸ì¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë