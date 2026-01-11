【フェアリーS・G?】1月11日、中山競馬場で今年最初の3歳牝馬重賞フェアリーステークス・G?（以下、フェアリーS）が開催される。春クラシック戦線を占う重要な一戦に集結した若駒の中から、注目の5頭を紹介する。再び豪脚炸裂なるかサンアントワーヌ中心となるのは、キャリア3戦2勝のサンアントワーヌ。新馬戦を快勝し臨んだ新潟2歳S・G?は4着に敗れるが、前走の1勝クラスでは、スタートで出遅れるも、直線で大外から一気に抜け