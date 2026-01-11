◇スノーボード・アルペンＷ杯第６戦（１０日、スイス・シュクオル）女子パラレル大回転の今季５戦目で、昨季のＷ杯総合優勝のエース・三木つばき（浜松いわた信用金庫）は、ミラノ・コルティナ五輪イヤー初戦に臨み、５位だった。２０１４年ソチ五輪銀メダルで、今季限りで引退を表明している４２歳の竹内智香（広島ガス）は、１６位だった。２月のミラノ・コルティナ五輪イヤーが幕を開け、三木は初戦に挑んだ。予選を１位で