◇スノーボード・スロープスタイル（ＳＳ）Ｗ杯第１戦（１０日、米コロラド州アスペン）２月のミラノ・コルティナ五輪イヤー初戦で、８人による女子決勝が行われ、予選１位通過で１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）が７７・２６点をマークし、日本勢最高の２位に入った。昨年１２月のビッグエア（ＢＡ）開幕戦で優勝を飾っており、今季２度目の表彰台に立った。昨年ＢＡの世界選手権で金、ＳＳでは銀メダルで、２２年北京五輪ＢＡ銅