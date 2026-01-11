経済の衰退によって抗議デモが拡大するイランに関して、反体制派で亡命したイラン元皇太子が、石油などを扱う企業に全国規模のストライキを実施するよう呼びかけました。【映像】抗議デモの様子（実際の映像）イラン国民に対し抗議デモへの参加を促してきたアメリカに亡命中のパーレビ元皇太子は10日、運輸や石油の分野で働く労働者らに対し、全国規模のストライキを開始するよう呼びかけました。イランでは土曜日が1週間の