アフリカネイションズカップ2025（AFCON）準々決勝の2試合が10日に行われた。モハメド・サラー（リヴァプール）らを擁するエジプト代表は、前回王者コートジボワール代表と対戦。開始4分にオマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）がゴールネットを揺らすと、32分にはサラーのコーナーキックにラーミー・ラビーア（アル・アイン）が合わせてリードを広げる。40分にオウンゴールでコートジボワールが1点を返したものの