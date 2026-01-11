「キリン一番搾り生ビール」の工場見学「キリン一番搾りおいしさ実感ツアー」が人気を集めているそうです。キリンビールの全国9工場（北海道千歳、仙台、取手、横浜、名古屋、滋賀、神戸、岡山、福岡）で開催している本ツアーの人気の秘密を、キリンアンドコミュニケーションズ株式会社 工場広報事業部企画担当の山田弥生さんにお聞きしました。おいしさを実感できる体験が人気にーー本ツアーが人気となっている理由は？山田：この