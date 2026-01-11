よく耳にする英単語に1文字足して、違う意味に変えるクイズです。今回のお題は「古い」を表す英単語「old」。1文字足して「金」に変えてみてください。問題：「old」に1文字足して「金」にしてください「old」にアルファベットを1文字足して、貴金属の「金（きん）」という意味の単語を完成させてください。1. C2. G3. B答えを見る↓↓↓↓↓正解：2. G正解は「2. G」で、単語は「Gold」でした。▼解説「old（古い）」の前に「G」