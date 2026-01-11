気象庁冬型の気圧配置が強まり、12日にかけて荒れた天気になるとして、気象庁は11日、西日本から東日本の日本海側と北日本で暴風や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけた。大雪や猛吹雪が見込まれ、交通障害にも注意が必要だ。気象庁によると、低気圧が急速に発達しながら12日にかけて北海道付近を通過してオホーツク海に進み、前線が本州を通過する見込み。日本付近は次第に強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込