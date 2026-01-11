歌手の倖田來未が、出演番組のオフショットを公開した。ＮＨＫザ・グレイテスト・ヒッツ拡大版「成人の日」ＳＰに出演する倖田は、１１日までに自身のインスタグラムを更新し、「私の成人の日は、まだまだ、頑張らなくては行けない時期でありましたそんなお話をさせていただいています！ぜひ見てください！！」と番組について宣伝。スタイリッシュな黒の衣装に身を包みポーズをキメる立ち姿や、ヘアメイクの裏側を披露した。