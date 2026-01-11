今オフ、ドジャースへの加入が決まったエドウィン・ディアス投手が１０日（日本時間１１日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ブルペンで投球練習している様子をアップし、ド軍ファンを騒然とさせた。「２０２６」と題し、ドジャースの青いパーカーを着てブルペン投球を行ったディアス。そのボールの威力はとても１月とは思えないような仕上がり。力強く腕を振る様子などから見ても、新天地でのプレーにかける意気込みが伝わ