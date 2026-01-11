大地震の時、119番をしても消防車や救急車は、いつものようには来ないと考えたほうがいいでしょう。その理由は「119番通報が殺到してつながりにくい」、交通渋滞・道路が損壊するなどで「消防車・救急車が現場に向かえない」。そして負傷者・火災現場があまりにも多くて「救急車・消防車の台数が足りない」からです。 実は、過去の大地震でも「来なかった」という事例が多数あります。私たちはどうすればいいのでしょうか。そう!