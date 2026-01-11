歌手で女優の大原櫻子が、３０歳の誕生日を報告した。１０日に誕生日を迎えた大原はこの日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏｍｅ元気に３０歳になりましたっありがとうございます」とつづり、お笑いタレントのみやぞんらに、ケーキで祝福される様子を公開した。この投稿に、ファンからは祝福の声が寄せられている。