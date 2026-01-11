強い寒気の影響で、県北部では11日夜遅くにかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるところがある見込みです。11日夜6時までの12時間に降る雪の量は、いずれも多いところで平地5センチ、山地 20センチと予想されています。また、12日朝6時までの24時間では、いずれも多いところで平地5センチ、山地 25センチと予想されています。積雪や路面の凍結による交通障害、着雪による倒木や電線などの断線に注意してください。ま