ロッキーズは10日（日本時間11日）、ダイヤモンドバックスから外野手ジェイク・マッカーシー（28）を獲得し、見返りとしてマイナーリーグ投手のジョシュ・グロス（23）を放出したと発表した。マッカーシーは2018年にバージニア大学からドラフト1巡目で指名され、ダイヤモンドバックスで5シーズンを過ごした。2022年には打率.283、出塁率.342、長打率.427、23盗塁を記録。ナ・リーグ新人王投票で4位に入った。しかし昨季は不