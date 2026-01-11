宿にあるすべての客室に露天風呂が付いている箱根強羅温泉の宿を集めました。どの部屋を選んでも、チェックインしたら部屋を出ることなく露天風呂に好きなだけ浸かれる贅沢を享受できます。【箱根強羅温泉】絶景と創作懐石が魅力のハイラグジュアリーな湯宿『源泉茶寮 玄 箱根強羅（げん はこねごうら）』『源泉茶寮 玄 箱根強羅（げん はこねごうら）』箱根湯本駅から登山鉄道で終点まで。強羅のなかでもとくに見晴らしの良い場所