◇FA杯3回戦バーミンガム 3―2 ケンブリッジ（2026年1月10日英国・ケンブリッジ）イングランド2部バーミンガムに所属するFW古橋亨梧（30）が今季公式戦2点目となるゴールで勝利に貢献した。敵地で行われた4部ケンブリッジとのFA杯3回戦に先発すると、1―0の前半42分に追加点。ロングボールの処理に手間取った相手DFを後方から急襲してボールをかっさらうと、そのままペナルティーエリアまで持ち込んでGKとの1―1を制して