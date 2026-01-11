将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は11日、静岡県掛川市の掛川城二の丸茶室で始まる第1局で開幕する。4連覇中の藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝はタイトル戦の開幕局で15連勝中。得意のスタートダッシュで5連覇を目指す。2期連続挑戦の永瀬拓矢九段（33）は対藤井のタイトル戦6連続敗退からの脱出を狙う。年末年始の概念はない――がモットーの永瀬だが、今回は微妙に違う。「割