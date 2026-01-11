奈良県立医科大学は入試改革により、定員50人以上の入試区分でのランキングで全国トップ3に躍り出た。理事長で学長の細井裕司さんは「2013年度入試から後期日程重視の入試に改革した。その結果、全国から優秀な受験生が集まるようになった」という――。※本稿は、細井裕司『挑戦する人か、文句を言う人か奈良医大7883日の奮闘と大改革』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト奈良県立医科大学の畝傍山キ