オンライン会議と対面会議の違いはなにか。教育コンテンツプロデューサーの犬塚壮志さんは「オンライン会議では声のトーンや表情といった非言語情報が相手に伝わりにくい。対面会議と同じレベルでコミュニケーションを取るには、すべての表現をいつもの2倍に増幅させることがオススメだ」という――。（第4回）※本稿は、犬塚壮志『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。