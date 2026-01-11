NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、藤吉郎（豊臣秀吉）のきょうだいとして、秀長、とも、あさひが登場している。歴史評論家の香原斗志さんは「宣教師ルイス・フロイスが記した『日本史』には、別のきょうだいの話が記載されている」という――。豊臣秀吉（写真＝狩野随川／名古屋市秀吉清正記念館蔵／ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）■「秀吉の弟は秀長一人だけ」とは言い切れない今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」