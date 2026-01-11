ロッテのドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）が10日、新人合同自主トレを振り返った。石垣は初日の練習を終えて「楽しみにしていたので、とても楽しかったです」と笑顔。キャッチボールでは同2位の毛利海大（明治大）と行ったが、球を受けて「YouTubeとかで見て思ったよりも下から浮き上がってくるというか、独特だったので怖かったです」と感想を口にした。毛利とキャッチボールを行った理由について記者団から問われると、