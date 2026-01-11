日本テレビ系「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１１日、栃木県立高、大分の中学校などで起こった“暴行事件”動画が相次いでＳＮＳで拡散されたことを報じた。番組では７日には栃木県教育委員会が、９日には大分市教育委員会が会見を行ったことを伝えた。また文部科学省が来週中にも都道府県の教育長などを集め、対策などについてオンライン会議を開催することを決めたとした。これにコメンテータ