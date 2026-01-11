11日午前5時半ごろ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。九州北部地方では、11日は上空約1500メートルにマイナス9℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるでしょう。このため、福岡県と佐賀県では11日夕方にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方山地10センチ平地3センチ北九州地