広島・玉村昇悟投手（２４）が１０日、坂倉将吾捕手らと高知市のＩＮＯＵＥ・東部スポーツパーク野球場で行っている自主トレを公開した。玉村が春季キャンプ初日からトップギアでアピールしていくことを誓った。「２月の最初から飛ばしていけるように６日から（自主トレを）スタートしている。万全の状態でいけるようにと思ってます」と力を込めた。昨年の自主トレでは高知入り後に体調を崩し、調整プランが乱れたが、今年は