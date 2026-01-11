日本の公的年金制度は、老後の生活を支える重要な基盤ですが、自営業者などが受給する「老齢基礎年金」のみに頼る世帯では、昨今の物価高騰や光熱費の上昇が死活問題となっています。特に寒さの厳しい冬場は、暖房費を捻出できず、健康を損なうリスクを抱えながら生活する高齢者も少なくありません。ある男性のケースをみていきます。「暖房をつけるのが怖い」……月6万円の年金で暮らす66歳男性の窮状「まさか、自分がこんなに寒