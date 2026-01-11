ミラノ・コルティナオリンピックで史上初のメダル獲得を目指すのは、女子アイスホッケーの「スマイルジャパン」。２３歳で初めてオリンピック出場の夢を叶えた、北海道苫小牧市出身の選手に密着しました。鍛え上げた脚力から生み出される圧倒的なスピードと、ゴールへの執着心。スマイルジャパンのエースとして期待されるのが、輪島夢叶選手です。 ２０２５年２月、オリンピック出場をかけた最終予選。