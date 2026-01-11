食いしんぼうの家族が夢中！「黄金焼豚」 一生懸命作った料理を家族に「おいしい」と喜ばれるのは嬉しいものですよね。 今回は、食べるのが大好きな家族がいる方必見、大満足のガッツリ系おかず「黄金焼豚」をご紹介します。外はこんがり&中はジューシーな焼豚は、ごはんにのせて丼にしても、ビールのあてにしてもよし。 濃厚たれが決め手 黄金焼豚の作り方はたったの3ステップ。調味料を煮詰めてたれを作り、肉を1〜3日