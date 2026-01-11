女優新川優愛（32）が10日夜、X（旧ツイッター）を更新。レストランにおける「涙が出そう」になったエピソードを明かした。新川は「先ほどバーミヤンに入ったのですが、自分の子供がグズグズで『今日大変な日かなぁ』って思ってたんですね」と書き出し、中華料理レストランチェーン「バーミヤン」に子供らとともに入ったことを記した。そして「でもそこで隣にいたおじいさまとおばあさまがずっとご飯を食べるのを見守っていてくれ