モデル、レースクイーンの瀬名ひなのが10日夜、X（旧ツイッター）を更新。“下半身だけ盗撮”被害に対し「やめて」と訴えた。瀬名は千葉県・幕張メッセで開催されている東京オートサロン2026で活動していることをXなどのSNSにつづっている。そして「下半身だけ撮られてました。とても不快です。やめてください」とつづり、「#盗撮やめて#東京オートサロン」とハッシュタグも添えた。さらに、モニターに瀬名の下半身がアップで写