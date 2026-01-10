「末梢動脈疾患」は進行すると潰瘍や壊疽を引き起こし、最悪の場合、足の切断に至ることもある病気です。早期発見が重要ですが、適切な治療を受けることで予後を改善し、重症化を防ぐことが可能です。「TOWN訪問診療所城南院」の宇都宮誠先生に、末梢動脈疾患の治療法について詳しく聞きました。薬物療法や手術療法、運動療法、食事療法など、4つの治療アプローチを分かりやすく解説します。 監修医師：宇都宮 誠（TOWN